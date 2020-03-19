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Politika, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 19.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

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