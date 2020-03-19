Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
İstanbul
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2020
Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3
Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.