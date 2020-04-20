Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini ifade etti.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.
Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. pic.twitter.com/EIgPr7AXHV
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.