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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini ifade etti.

Sefa Mutlu   | 20.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.

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