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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

Saniye Hülya Çorakçı Ertan   | 26.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

"İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerektiğini belirterek, koronavirüs salgınının G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz." şeklinde konuştu.

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