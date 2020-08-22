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Sağlık, Koronavirüs

Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı

Çin’de böcek hücrelerinden geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.

Fuat Kabakcı   | 22.08.2020
Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Sıçuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi tarafından geliştirilen aşı adayının klinik denemelerinin yapılmasını onayladı. 

Söz konusu aşı, bağışıklık sistemini aktifleştirmek için canlı mikroorganizmaların kullanılması yöntemi olarak bilinen "biyoterapi" metoduyla geliştirildi.

Böcek hücreleri aşı için gerekli proteinleri yetiştirmek ve saflaştırmak için kullanılırken aşı geliştirme sürecinde hangi böceklerin hücrelerinin kullanıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Aşı, maymun ve fareler üzerinde yapılan denemelerde virüse karşı koruyucu etki gösterirken yan etki görülmedi.

27 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 27 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 23 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 805 bin 820 kişi öldü.



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Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı
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