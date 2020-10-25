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Politika, Koronavirüs

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sergen Sezgin   | 25.10.2020
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün test yaptırdığını bildirdi.

Testin sonucunun pozitif çıktığını belirten Özkan, "İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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