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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Canlı-Sağlık Bakanı Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

01.07.2020
Canlı-Sağlık Bakanı Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

"Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir."

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