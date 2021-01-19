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Koronavirüs

Birleşik Krallık'ta nüfusun en az yüzde 10'u Kovid-19'u atlattı

Birleşik Krallık'ta yapılan antikor araştırması, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yaklaşık her 10 kişiden birinin virüsü yenerek antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Hasan Esen   | 19.01.2021
Birleşik Krallık'ta nüfusun en az yüzde 10'u Kovid-19'u atlattı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal İstatistik Kurumunun Oxford ve Manchester üniversiteleri ile Aralık 2020'de yaptığı ortak araştırmaya göre, Kovid-19 sonrası oluşan antikora sahip kişilerin sayısı ekim ayına oranla arttı.

İngiltere'de her 8 kişide birinde (yüzde 12), Galler'de her 10 kişiden birinde (yüzde 10), İskoçya'da her 11 kişiden birinde (yüzde 9) ve Kuzey İrlanda'da her 13 kişiden birinde (yüzde 8) Kovid-19 antikoru görüldü.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan başkent Londra'da ise bu oran yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında oranlar yüzde 2-7 arasındaydı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın toplam nüfusunun yaklaşık 67 milyon olduğu göz önüne alındığında aralık ayı itibarıyla en az 6 milyon 700 bin kişinin hastalığı atlattığı değerlendiriliyor.

Ancak antikorların ne kadar süre vücutta kaldığı tam olarak bilinmediğinden bu sayının çok daha yüksek olabileceği üzerinde duruluyor.

Oysa testler neticesinde bugüne kadar belirlenen toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin civarında.

89 bin 860 ile Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke olan Birleşik Krallık'ta, Ekim 2020'de ortaya çıkan virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türü, vakaları ciddi oranda yükseltmişti.

Virüslere karşı vücudun bağışıklık sisteminin oluşturduğu proteinler olan antikorlar, bir kişinin belirli bir virüsü kapıp kapmadığını gösteriyor.

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