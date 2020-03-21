Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Muhammed Boztepe   | 21.03.2020
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak. 

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak
Türk iş adamı Bulgaristan'da karantina altındaki otelinde yoksullara yemek sağlıyor
Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

Benzer haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek

İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi

İçişleri Bakanlığı: 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi