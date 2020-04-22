Euro
7.56
Dolar
6.97
BIST 100
97,619.00
Altın
1,682.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.

Veysel Kara   | 22.04.2020
Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Gümüşhane


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında yurda gelen 328 kişiden 245'i, Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye getirildi.

Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na getirilen 245 yolcuyu AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve polis ekiplerinden oluşan görevliler karşıladı.

Ateşleri ölçülüp kayıtları yapılan vatandaşlar odalarına yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Yurda dönen vatandaşlar mutlu

Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgınının ardından uçuşların iptali nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Düzenlenen operasyonla yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık." dedi.

Ankara Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı artarken yeni vaka sayısı düşüyor
Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava
Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Benzer haberler

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Belçika'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bine yaklaştı
Avrupa 'uzaktan eğitime' hazırlıksız yakalandı

Avrupa 'uzaktan eğitime' hazırlıksız yakalandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti