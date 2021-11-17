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Koronavirüs

Belçika, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirdi.

Selen Temizer   | 17.11.2021
Belçika, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Brüksel

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerinin sıkılaştırılması için yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki durumun kırmızı alarm verdiğini belirten de Croo, 10 kişiden 9'unun aşılanmış olması nedeniyle "kapanma"ya gidilmeyeceğini ifade etti.

De Croo, tam aşılanmış kişiler için takviye dozlarına ne zaman başlanacağının netleşmediğini belirtirken, mart ya da nisan 2022'ye işaret etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı ve ulusal sağlık konseyinin tavsiyesi doğrultusunda 5-11 yaş aralığına aşılamanın da en kısa zamanda başlayacağını söyleyen de Croo, bunun gönüllülük esasına dayanacağının altını çizdi.

Maske zorunluluğu geri geldi

De Croo'nun açıkladığı ve 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre, açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi.

Maske zorunluluğu 12 yaş yerine 10 yaş üstü herkes için uygulanırken, okullarda takılıp takılmayacağı bölgesel hükümetlerin takdirinde olacak.

İç mekanlarda 50, dış mekanlarda 100'den fazla kişiyi içeren ve "Güvenli Kovid Belgesi" ile girilen yerlerde de maske takmak zorunlu olacak. Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Haftanın 4 günü evden çalışılacak

Ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma zorunlu hale getirildi.

O tarihten sonra ise bu süre 3 güne düşürülecek.

Belçika'da Kovid-19'un seyri

Son dönemde Belçika'daki Kovid-19 vaka sayıları, geçen yılın aynı günlerindeki seviyeyi aştı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, günlük vaka sayısı 10 bin 283, can kaybı sayısı da 26 olarak kaydedildi. Hastaneye kaldırılanların sayısı yüzde 21'lik artışla 238 oldu.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen virüse bağlı ölüm sayıları, aşılamanın etkisiyle geçen yılın 10'da 1'i civarında seyrediyor.

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