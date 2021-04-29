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Koronavirüs

Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi

Bangladeş'in Çin ve Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların ülkedeki üretimine onay verdiği bildirildi.

29.04.2021
Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi

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KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'dan satın alınan aşıların teslim tarihinin gecikmesi üzerine, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının üretilmesini onayladıklarını duyurdu.

Kamal, Bangladeşli ilaç firmalarının, Çin ve Rus şirketleriyle iş birliği içerisinde Çin'in Sinopharm, Rusya'nın da Sputnik V aşısının üretimine en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Bakan Kamal, Hindistan Serum Enstitüsünden aşı tedarikine de devam edeceklerini de söyledi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, Hindistan'la 13 Aralık 2020'de 30 milyon dozluk aşı anlaşması imzalarken; Hindistan Serum Enstitüsü aracılığıyla 12,2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı da temin etmişti.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 754 bin 614'e yükselirken salgına bağlı 11 bin 305 ölüm yaşandı.

Bangladeş'te 5,8 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını, yaklaşık 2,7 milyon kişi de ikinci doz aşılarını oldu.

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