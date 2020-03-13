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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Selçuk: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi.

Aybüke İnal   | 13.03.2020
Bakan Selçuk: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi.

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