Bakan Selçuk: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi.
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