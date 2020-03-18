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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Pakdemirli: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.03.2020
Bakan Pakdemirli: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu belirtti.

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