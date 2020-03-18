Bakan Pakdemirli: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor." dedi.
Ankara
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu belirtti.
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