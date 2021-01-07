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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Kurumlarımızın tüm imkanları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede

Sağlık Bakanı Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

Aylin Dal   | 07.01.2021
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Kurumlarımızın tüm imkanları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.

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