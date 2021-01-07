Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Kurumlarımızın tüm imkanları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede
Sağlık Bakanı Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.
Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede. pic.twitter.com/dujshOVPyZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021
Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.