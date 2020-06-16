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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan uyarı: Koronavirüsle mücadelede maske sosyal bir sorumluluktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Duygu Yener   | 16.06.2020
Bakan Koca'dan uyarı: Koronavirüsle mücadelede maske sosyal bir sorumluluktur

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.

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