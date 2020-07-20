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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan düğün ve kına gecesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına dikkati çekerek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.07.2020
Bakan Koca'dan 'Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin' uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan bir düğünde, 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." ifadelerini kullandı. 

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