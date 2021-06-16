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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Kemal Karadağ   | 16.06.2021
Bakan Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.

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