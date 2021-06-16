Bakan Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Ankara
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.
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