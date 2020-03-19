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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Atakan Çelik   | 19.03.2020
Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalarla ilgili Bakan Koca, "30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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