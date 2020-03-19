Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalarla ilgili Bakan Koca, "30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?" ifadelerini kullandı.
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