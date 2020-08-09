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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgına ilişkin, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.08.2020
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi. 

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti: 

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." 


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