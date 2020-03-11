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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz

Bakan Koca, hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarının güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme ile mümkün olduğunu belirterek, "Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.03.2020
Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."

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