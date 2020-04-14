Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, kronik rahatsızlığı bulunanlardan koronavirüs karşısında zayıf olduklarını unutmamalarını isteyerek, "Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık görevlilerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin uyarılarının yer aldığı videoları paylaştı.
Koca, "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu mesajları verdi:
"Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa, Koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/A3y60wELWV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020
Sosyal mesafe, koronavirüsle aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.
Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz."