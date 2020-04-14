Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,957.24
Altın
1,721.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, kronik rahatsızlığı bulunanlardan koronavirüs karşısında zayıf olduklarını unutmamalarını isteyerek, "Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Duygu Yener   | 14.04.2020
Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık görevlilerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin uyarılarının yer aldığı videoları paylaştı. 

Koca, "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu mesajları verdi:

"Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.

Sosyal mesafe, koronavirüsle aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.

Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi
Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Benzer haberler

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi

Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı

İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor
Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı

Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı