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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğinde konuşuyor
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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.

Ferdi Türkten   | 23.03.2021
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

Ankara

Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadesini kullandı.

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