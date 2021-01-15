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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca, Kovid-19 aşısı yaptırarak aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, aşı programına olan destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.01.2021
Bakan Koca, Kovid-19 aşısı yaptırarak aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı. 



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