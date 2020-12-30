Bakan Koca: Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak saat 05.30'da Ankara'ya inecek
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.