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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca: Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.09.2020
Bakan Koca: Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyü Fotoğraf: Mesut Varol /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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