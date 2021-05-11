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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.05.2021
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptıkları toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."


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