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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Selma Kasap   | 18.04.2021
Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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