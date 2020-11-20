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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca gençlere sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatmada bulundu: Fedakarlığınıza ihtiyacımız var

Sağlık Bakanı Koca, gençlerin bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceğini belirterek "Siz fark etmeseniz de virüsün gençler üzerinden bulaşma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var" dedi.

Duygu Yener   | 20.11.2020
Bakan Koca gençlere sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatmada bulundu: Fedakarlığınıza ihtiyacımız var

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gençlere tavsiyelerde bulundu. 

Gençlerin bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Neden herkes değil de biz gençler?' Siz fark etmeseniz de virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var.

Sevgili gençler, bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Kovid-19 hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz."

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