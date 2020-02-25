Bakan Koca: Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar koronavirüse ülkemizde rastlanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır." dedi.
Bakan Koca, "İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, "İran'dan getirilen Türk yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." diye konuştu.
Bakan Koca, "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.
Bakan Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" ifadesinde bulundu.
Bakan Koca, "Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum."dedi.
Bakan Koca, İran'dan getirilen yolcuların karantina süresine ilişkin "Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek." açıklamasında bulundu.
Bakanı Koca, "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz." dedi.
Bakanı Koca, "İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.
Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.
Bakan Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.
Bakan Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.
Bakan Koca, koronavirüsten korunmak için Türkiye'de bir maske sorununun bulunmadığını, üretici firmaların da kapasitelerini artırdığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.