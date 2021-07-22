Bakan Koca: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi kısır döngüdür
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür." uyarısı yaptı.
Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.