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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi kısır döngüdür

Aybüke İnal Kamacı   | 22.07.2021
Bakan Koca: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi kısır döngüdür

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür." uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.

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