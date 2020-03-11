Euro
6.95
Dolar
6.14
BIST 100
101,407.90
Altın
1,660.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılıyor
logo
Spor, Koronavirüs

Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 11.03.2020
Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanması durumunun şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi.

Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi

Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi

Piyasalar ECB'yi radarına aldı

Roma'da yaşayan Türk doktor Kovid-19'la ilgili İtalya'daki acil durumu değerlendirdi

Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok

Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok
Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi
İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi