Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanması durumunun şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi.
Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız." açıklamasında bulundu.
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