Bakan Karaismailoğlu: Orta Asya'dan yük getiren şoförler kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." dedi.
Ankara
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." dedi.
Karaismailoğlu, Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçların, ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edileceğini açıkladı.
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