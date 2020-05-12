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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşı vefat etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.05.2020
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşı vefat etti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Kovid-19 yardımları ile ilgili Çavuşoğlu, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." bilgisini verdi. 

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