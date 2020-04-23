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Türkiye, Koronavirüs

Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Eyüp Elevli   | 23.04.2020
Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

Ordu


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Azerbaycan'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 181 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Polis eşliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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