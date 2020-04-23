Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi
Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
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Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Azerbaycan'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 181 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.
Polis eşliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.