Euro
7.30
Dolar
6.68
BIST 100
89,022.57
Altın
1,589.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı

Avustralyalı bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen iki potansiyel aşıyı, hayvanlar üzerinde denemeye başladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.04.2020
Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı

Ankara

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), Melbourne'ün 75 kilometre güneybatısında yer alan Geelong'daki Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nda, Kovid-19'a karşı geliştirilen iki potansiyel aşının denemelerinin ilk aşamasını başlattıklarını duyurdu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla hayvanlar üzerinde yapılacak ön klinik deneylerin üç ay sürmesinin beklendiği; aşılardan birinin Oxford Üniversitesi, diğerinin ise ABD'li biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştirildiği belirtildi.

Araştırmayı denetleyen küresel konsorsiyum Epidemik Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu'nun önerdiği seçenekler arasında yer alan aşılardan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilenin, bağışıklık sistemine koronavirüs proteinleri sokmak ve bağışıklık sisteminin buna yanıt vermesini sağlamak için "kusurlu" virüs kullandığı ifade edildi.

Inovio Pharmaceuticals'ın aşısının ise bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine koronavirüsün belli başlı proteinlerini kodlamak üzere tasarlandığı kaydedildi.

CSIRO, birkaç gün önce aşı örneklerinin, koronavirüsü insanlarla aynı biçimde kaptığı kanıtlanan dağ gelinciklerine enjekte edildiğini, hayvanlar üzerindeki denemelerin ilk sonuçlarının haziran ayında açıklanabileceğini bildirdi.

Aşıların hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilebileceği belirtildi.

ABD'de geçen ay hayvanlar üzerinde denenmeden ilk insanlı aşı deneyleri yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkentteki sebze pazarında 'Kovid-19 talimatları' uygulanmaya başlandı
Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Kovid-19'dan öldü
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Korona korku sendromu oluştu

Benzer haberler

Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı

Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Kovid-19'a karşı çalışmaları sürdürülen aşı, eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

Kovid-19'a karşı çalışmaları sürdürülen aşı, eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı
Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi