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Koronavirüs

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson and Johnson firmasının yeni tip koronavirüs aşısının takviye dozunun ilk dozdan iki ay sonra yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.12.2021
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamada, tek doz olarak uygulanan aşıdan yetişkinlere 2 ay sonra takviye dozu verilmesinin Kovid-19'a karşı vücuttaki antikorları artırdığı belirtildi.

Açıklamada, takviye doz sonrası tromboz ve trombositopeni riski veya diğer yan etkilerin bilinmediği ve bu tür risklerin dikkatle takip edildiği bildirildi.

EMA, ayrıca Johnson and Johnson aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen mRNA aşılarının ikinci dozlarından sonra da takviye olarak uygulanabileceğini kaydetti.

EMA'nın aşılar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararlar AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar verebiliyor.

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Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
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