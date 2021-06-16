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Koronavirüs

Aşılama çalışmaları 'ticaret ve hizmetler' sektöründeki istihdama da ilaç oldu

Sektörde ücretli çalışan sayısı, nisan itibarıyla 7,2 milyon kişiye ulaşarak bugüne kadarki en yüksek değerine yükseldi.

Erhan Cihan Ünal,Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.06.2021
Aşılama çalışmaları 'ticaret ve hizmetler' sektöründeki istihdama da ilaç oldu Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, aşılama çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle toparlanan "ticaret ve hizmetler" sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, nisan ayı itibarıyla 7,2 milyona yükselerek, bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, son 1,5 yıldır ekonomik ve sosyal hayatta köklü değişimlere neden olan Kovid-19 salgını, başta hizmetler sektörü olmak üzere birçok alanın ticaret hacminde daralmaya yol açtı. Sektörlerin gelirlerindeki daralma istihdam verilerine de yansıdı.

Mart 2020'de ticaret ve hizmetler sektöründe ücretli çalışan sayısı 6,8 milyon seviyesindeydi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından söz konusu çalışan sayısı Nisan 2020'de yaklaşık 400 bin kişi azaldı. Sektörün kayıtlı istihdamı Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve istihdamı korumaya yönelik politikalar sayesinde takip eden aylarda toparlanmaya başladı ve Ekim 2020 itibarıyla yaklaşık 7 milyona ulaştı.

Vakaların artması ve kışın gelmesi sonucu geçen yılın kasım ve aralık ayları ile bu yılın ocak ayında görülen düşüşlerle tekrar 6,8 milyon kişiye gerileyen ticaret ve hizmetler sektöründeki ücretli çalışan sayısı, aşılama çalışmalarının hızlanması ve önlemlerden alınan olumlu sonuçların etkisiyle yeniden artışa geçti.

Bu yılın mart ayında 220 bin kişilik artışla 7 milyon sınırını aşan ticaret ve hizmetler sektörünün kayıtlı istihdamındaki artış nisanda da devam etti.

Nisanda söz konusu sektörün istihdamı yaklaşık 174 bin kişilik artışla 7,2 milyon kişiye ulaştı. Bu rakam sektörün kayıtlı istihdamındaki en yüksek rakam olarak dikkati çekti.

"Aşılamanın yaygınlaşması turizm sektörünü de hareketlendirecek"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, vaka sayılarının düşüşü ve aşılama çalışmalarının hızlanmasının istihdama pozitif katkı yaptığını söyledi.

Türkiye'de e-ticaret pazarının büyüklüğünün 30 milyar dolara yaklaştığını belirten Demirkol, nisanda hizmetler ve ticaret sektöründe görülen istihdam artışında e-ticaret hacminin büyümesi ve normalleşmenin başlamasının da etkili olduğunu bildirdi.

Demirkol, hizmet sektöründe yaşanan iş ve gelir kayıplarının, yaygın aşılamayla önlenebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'de şimdiye kadar 35 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu sayının hızlı şekilde artmasının ekonomik hayatı yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşıda öncelikli gruplara dahil edilmesi ekonomik canlanmaya hız kazandıracaktır." dedi.

Aşılamanın yaygınlaşmasının turizm sektörünü de hareketlendireceğini vurgulayan Demirkol, nisanda bir önceki aya göre 30 bin kişiden fazla artan konaklama ve yiyecek hizmeti sektörlerindeki ücretli çalışan sayısının gelecek aylarda da ılımlı şekilde artmasını beklediğini dile getirdi.

Demirkol, turizm sektörünün canlanmasının Türkiye'ye döviz girişini hızlandıracağını, bu durumun da cari açığın kapanmasına olumlu katkı yapacağını söyledi.




































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