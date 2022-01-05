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Sağlık, Koronavirüs

Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.

Cüneyt Karadağ   | 05.01.2022
Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Berlin

Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

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