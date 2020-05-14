Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 208'e, Fas'ta 189'a yükselirken, Katar, Umman ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.
Doha
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BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 208'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada 698 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylelikle vaka sayısı 21 bin 84 olurken, şu ana kadar 6 bin 930 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 taşıyan 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 189'a çıktı.
Ülkede 81 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 593'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 222'ye yükseldi.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1733 artarak 28 bin 272'ye yükseldiğini açıkladı.
Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.
Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 322 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 341'e çıktığını duyurdu.
Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1303 olduğunu aktardı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 886'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 236'ya yükseldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.