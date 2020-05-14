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Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 208'e, Fas'ta 189'a yükselirken, Katar, Umman ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Serdar Bıtmez,Safiye Karabacak   | 14.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı Fotoğraf: Doha/Serdar Bıtmez - Anadolu Ajansı

Doha


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 208'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 698 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylelikle vaka sayısı 21 bin 84 olurken, şu ana kadar 6 bin 930 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 taşıyan 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 189'a çıktı.

Ülkede 81 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 593'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 222'ye yükseldi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1733 artarak 28 bin 272'ye yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 322 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 341'e çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1303 olduğunu aktardı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 886'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 236'ya yükseldiği ifade edildi.

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