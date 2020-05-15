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Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronaviürs ( Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Kuveyt'te 96, Yemen'de 15'e yükselirken, Umman, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Serdar Bıtmez,Khalid Mejdoup,Said İbicioğlu   | 15.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

İstanbul

Yeni tip koronaviürs ( Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Kuveyt'te 96, Yemen'de 15'e yükselirken, Umman, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 96'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 855 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 860'a ulaştığı, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 640 olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığı da Hadramevt ilinde 3 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, 5 kişiye de Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu rakamlarla birlikte hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, vaka sayısı ise 93'e yükseldi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 284 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 625'e çıktığını açıkladı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1350 kişinin de tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 6 bin 623'e ulaştığı duyuruldu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 190 olduğu ifade edilen açıklamada, iyileşen kişi sayısı ise 3 bin 383 olarak paylaşıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 891'e, sağlığına kavuşanların sayısının 246'ya yükseldiğini duyurdu.

Lübnan'da şu ana kadar 26 kişi salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.


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