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Türkiye, Koronavirüs

Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

Aybüke İnal   | 09.09.2020
Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

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Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri
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