Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi
Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Isparta'da karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi.
Bolu
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Umre dönüşü 15 Mart'ta Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesinde misafir edilen 23 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.
Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Bolu'ya getirilen vatandaşlar, otogardaki Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderildi.
Aynı tarihte Isparta'da bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınan ve süreçlerini sağlıklıklı şekilde tamamlayan 6 kişi daha yine memleketleri Bolu'ya getirildi. Bu kişilere de aynı işlemler uygulanarak evlerine gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.