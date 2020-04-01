Euro
7.30
Dolar
6.62
BIST 100
89,643.71
Altın
1,587.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Isparta'da karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi.

Zafer Göder   | 01.04.2020
Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi Fotoğraf: Zafer Göder /AA

Bolu


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umre dönüşü 15 Mart'ta Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesinde misafir edilen 23 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Bolu'ya getirilen vatandaşlar, otogardaki Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderildi.

Aynı tarihte Isparta'da bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınan ve süreçlerini sağlıklıklı şekilde tamamlayan 6 kişi daha yine memleketleri Bolu'ya getirildi. Bu kişilere de aynı işlemler uygulanarak evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi
Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi
New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti
Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Benzer haberler

Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti

Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm