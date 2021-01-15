Euro
8.97
Dolar
7.40
BIST 100
1,539.89
Altın
1,851.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19 aşısı yaptırdı: Sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19'un bulaşma hızını dikkate alırsak sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum. Toplumsal görev yaptığımdan bunun huzuru içindeyim." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 15.01.2021
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19 aşısı yaptırdı: Sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum Fotoğraf: Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı

Ankara

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İbni Sina Hastanesine gelen Ünüvar'a aşılama sırasında, Başhekim Prof. Dr. Atilla Aral ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli eşlik etti.

Aral'dan aşılamaya ilişkin bilgi alan Ünüvar, kendisine Kovid-19 aşısı uygulandıktan sonra yaptığı açıklamada, bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşamaktan son derece gurur ve onur duyduğunu belirtti.

Aşılanmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımız Kovid-19 ile mücadelede fedakarca çalıştı. Türkiye'ye yoğun bir gayretle aşı getirildi ve dün itibarıyla bu başarı hikayesine dönüştü. Sadece dün bir günde 290 bin kişi aşılandı. Fransa yanılmıyorsam bu sayıya 15 günde ulaştı. Fransa'nın 15 günde ulaştığı sayıya biz 15 saate ulaştık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, aşılama pratiğinde pek çok başarı hikayesine daha önce de ulaşmış bir ülke olduğunu anlatan Ünüvar, 1980'lerde "Haydi Çocuklar Aşıya" kampanyasının başarıyla yapıldığını, 2002'den sonra Sağlıkta Dönüşüm Programı ile aşılama oranlarının yüzde 76'lardan yüzde 99'a çıktığını, bunun ülke için büyük kazanım olduğunu ifade etti.

Rektör Ünüvar, şunları kaydetti:

"Klasik aşılarda son derece başarılıyız. Kovid-19 aşısında da fevkalade başarılıyız. Sağlık çalışanlarımızdan başlayarak yoğun bir aşılama kampanyası oldu. Aşı sadece bireysel koruma değildir. Aşı olduğumda Kovid-19'a karşı korunaklı duruma geçmiş, aynı zamanda Kovid-19'un bulaşma hızını dikkate alırsak sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum. Toplumsal görev yaptığımdan bunun huzuru içindeyim. Hakikaten devletimize teşekkür ediyorum. Milletimizin de bir an evvel bu illetten kurtulmasını temenni ediyorum."

Ünüvar'a teşekkür eden Başhekim Aral, bu sabah itibarıyla Ankara Üniversitesi İbni Sina ve Cebeci hastanelerindeki 3 bin sağlık çalışanının aşılanmış olduğunu, sürecin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar: Sıramız geldiğinde aşı olacağız
Van'da alınan önlemlerle Kovid-19 vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19 aşısı yaptırdı: Sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Macaristan AB'nin yeterli Kovid-19 aşısı temin edememesi üzerine Çin ile anlaştı

Macaristan AB'nin yeterli Kovid-19 aşısı temin edememesi üzerine Çin ile anlaştı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı