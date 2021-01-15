Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19 aşısı yaptırdı: Sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Kovid-19'un bulaşma hızını dikkate alırsak sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum. Toplumsal görev yaptığımdan bunun huzuru içindeyim." dedi.
Ankara
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
İbni Sina Hastanesine gelen Ünüvar'a aşılama sırasında, Başhekim Prof. Dr. Atilla Aral ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli eşlik etti.
Aral'dan aşılamaya ilişkin bilgi alan Ünüvar, kendisine Kovid-19 aşısı uygulandıktan sonra yaptığı açıklamada, bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşamaktan son derece gurur ve onur duyduğunu belirtti.
Aşılanmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımız Kovid-19 ile mücadelede fedakarca çalıştı. Türkiye'ye yoğun bir gayretle aşı getirildi ve dün itibarıyla bu başarı hikayesine dönüştü. Sadece dün bir günde 290 bin kişi aşılandı. Fransa yanılmıyorsam bu sayıya 15 günde ulaştı. Fransa'nın 15 günde ulaştığı sayıya biz 15 saate ulaştık diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, aşılama pratiğinde pek çok başarı hikayesine daha önce de ulaşmış bir ülke olduğunu anlatan Ünüvar, 1980'lerde "Haydi Çocuklar Aşıya" kampanyasının başarıyla yapıldığını, 2002'den sonra Sağlıkta Dönüşüm Programı ile aşılama oranlarının yüzde 76'lardan yüzde 99'a çıktığını, bunun ülke için büyük kazanım olduğunu ifade etti.
Rektör Ünüvar, şunları kaydetti:
"Klasik aşılarda son derece başarılıyız. Kovid-19 aşısında da fevkalade başarılıyız. Sağlık çalışanlarımızdan başlayarak yoğun bir aşılama kampanyası oldu. Aşı sadece bireysel koruma değildir. Aşı olduğumda Kovid-19'a karşı korunaklı duruma geçmiş, aynı zamanda Kovid-19'un bulaşma hızını dikkate alırsak sadece kendimi değil toplumu da korumuş oluyorum. Toplumsal görev yaptığımdan bunun huzuru içindeyim. Hakikaten devletimize teşekkür ediyorum. Milletimizin de bir an evvel bu illetten kurtulmasını temenni ediyorum."
Ünüvar'a teşekkür eden Başhekim Aral, bu sabah itibarıyla Ankara Üniversitesi İbni Sina ve Cebeci hastanelerindeki 3 bin sağlık çalışanının aşılanmış olduğunu, sürecin devam edeceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.