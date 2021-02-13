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Koronavirüs

Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Ankara Üniversitesi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına gezici aşı ekiplerince 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.02.2021
Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Ankara

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İbni Sina Hastanesi bünyesinde oluşturulan 10 gezici aşı ekibi için katlarda, kliniklerde, akademik yerleşkede, acil serviste ve dersliklerde 10 aşı odası hazırlandı.

Aşı odalarında, acil yardım için acil müdahale arabası, yaşam bulgularını kontrol edebilmek için tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, glukometre ve pulse oksimetre, sedye, sedye basamağı, portatif lavabo ve tüm atık kutuları uygun yerlere konuldu.

14-22 Ocak tarihlerindeki ilk aşılama süresince İbni Sina ve Cebeci hastanelerinde 6 bin 870 aşılama yapılmıştı.

Bu arada, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a da 2'nci doz aşı uygulandı.

Ayrıca sağlık çalışanlarıyla beraber hastanelerde randevu alan 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına da devam ediliyor.

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