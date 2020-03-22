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Koronavirüs

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan koronavirüse karşı toplumsal dayanışma çağrısı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, "Sağlığımızı korumak için korunma çabamızda tek başınayız ama bu süreçte hayatta kalma çabamızda birlik içinde, manevi olarak omuz omuza olmamız gerekiyor"dedi.

22.03.2020
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan koronavirüse karşı toplumsal dayanışma çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, sağlığı koruma çabasının tek başına gösterildiğini belirterek, "Ama bu süreçte hayatta kalma çabamızda birlik içinde, manevi olarak omuz omuza olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği çetin mücadeleden başarılı çıkmasının tek şartının virüsten korunmak kadar, tüm kesimlerin birbirini ekonomik ve sosyal olarak desteklemesinden geçtiğini bildirdi.

Koronavirüsün sınıf, tabaka, zengin ve yoksul ayrımı yapmadan tüm insanların sağlığını tehdit ettiğine, hastalık nedeniyle büyük bir tıbbi ve ekonomik maliyetle karşı karşıya kalınacağına dikkati çeken Yılmaz, birlikte yaşamak için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, bunun ilk şartının ise insani değerleri ön plana çıkarmak olduğunu aktardı.

Yılmaz, virüse karşı mücadelenin ilk şartının sağlığı koruyarak hayatta kalmak olduğunu belirtti ve "Kamu, bu süreci kolaylıkla atlatmak için çeşitli tedbir ve destekler açıklamış olsa da bu mücadeleden hep birlikte moralle çıkmak için birbirimize ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. 

Virüsün yayılmasının engellenmesi için "evde kal" çağrısı yaptıklarını hatırlan Yılmaz, şunları kaydetti:

"(Evde kal Ankara) diyerek virüs riskine karşı önlem alırken, iş yeri faaliyeti durdurulan, gelir sağlayamayan kesimlerin zorunlu giderlerini karşılayamama riski karşısında da hep birlikte sorumluluk üstlenmeliyiz. Hayatlarımızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Bizler Milli Mücadelenin kalbi başkentimiz Ankara'da hem gönüllü karantina sürecinin sağlıkla atlatılması hem de ekonomik maliyetin paylaşılması, insanlarımızın bu süreçte büyük mağduriyetler yaşamaması için birbirimize destek olmalı, toplumsal dayanışma anlayışımızı ortaya koymalıyız. Faaliyetine ara verilen iş yerinin kirası kadar, o iş yerinde çalışan personelin de geçim derdi bizim de derdimiz olmalı. Sağlığımızı korumak için korunma çabamızda tek başınayız ama bu süreçte hayatta kalma çabamızda birlik içinde, manevi olarak omuz omuza olmamız gerekiyor."

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