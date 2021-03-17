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Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulması kararını savundu

Bakan Jens Spahn, "Bu, dikkat ettiğimizi gösteriyor. Bildirilen olayları ciddiye alıyoruz ve kontrol edilecek bir şey varsa onu da kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erbil Başay   | 17.03.2021
Almanya Sağlık Bakanı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulması kararını savundu

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımının, kanda pıhtılaşma riski oluşturduğu gerekçesiyle askıya alınmasının, yerinde bir karar olduğunu bildirdi.

Spahn, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, önlem olarak AstraZeneca aşısının birkaç gün kullanımının durdurulduğunu anımsattı.

Aşılama kampanyasındaki denetimin işlediğini kaydeden Spahn, "Bu, dikkat ettiğimizi gösteriyor. Bildirilen olayları ciddiye alıyoruz ve kontrol edilecek bir şey varsa onu da kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Jens Spahn, bu uygulamanın, aşılara olan güveni artırması gerektiğini belirtti.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), yarın AstraZeneca aşısı konusunda nasıl devam edileceğine ilişkin bir ilk değerlendirme yapmasını beklediğini dile getiren Spahn, "AstraZeneca kullanılmayacaksa da bunu şu an için bilmiyoruz ve pek olası da değil. O zaman çözümler bulmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu birçok Avrupa ülkesi, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

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