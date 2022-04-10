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Sağlık, Koronavirüs

Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek

Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşı dozunun son kullanma tarihinin yakında geçeceği bildirildi.

Erbil Başay   | 10.04.2022
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Sağlık Bakanlığının Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) soru önergesine verdiği cevapta, haziran sonuna kadar 10 milyondan fazla Kovid-19 aşı dozunun son kullanım tarihinin geçeceği, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar da bu sayının 50 milyon olacağı aktarıldı.

Cevapta, 2021-2023 yılları için Almanya’nın 677 milyon aşı dozu sipariş verdiği, bunun 375 milyondan fazlasının BioNTech/Pfizer aşısı olduğu ifade edildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı ayrıca Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, federal hükümetin deposunda 4 Nisan 2022 itibarıyla 77 milyon Kovid-19 aşı dozunun bulunduğu belirtildi.

CDU Meclis Grubunun sağlık politikaları sözcüsü Tino Sorge, Sağlık Bakanı Karl Lautebach’ı eleştirerek Lauterbach’ın aşı alımında sınır tanımadığı, gerçek ihtiyaç ve maliyetine bakmaksızın sipariş verdiğini iddia etti.

Sorge, sıkıntılı bütçe durumundan dolayı gereksiz siparişlerin hangi maliyete yol açtığı konusunda Lauterbach’ın hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Almanya’da 27 Aralık 2020’de başlayan aşı kampanyasında 63,7 milyon kişiye birinci, 63,3 milyon kişiye ikinci ve 49 milyon kişiye de üçüncü doz aşı uygulandı.

Kampanyanın hız kazandığı dönemde bazı günlerde aşı olanların sayısı 1 milyonu geçerken son dönemde aşı yaptıranların sayısı günde on binlere kadar düştü.

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