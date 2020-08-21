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Sağlık, Koronavirüs

Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir

Akupunkturun, yeni tip koronavirüsün etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 21.08.2020
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir

Ankara

International Business Times'ın haberine göre, sonuçları "Neuron" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde akupunkturun, farelerde birçok Kovid-19 hastasında karşılaşılan agresif bağışıklık tepkisi "sitokin fırtınasını" hafifletmede başarılı olduğu gözlemlendi. 

Sitokin fırtınasından önce elektro akupunktur tedavisi uygulanan farelerde, inflamasyon seviyelerinin düştüğü, hayatta kalma oranlarının yüzde 20'den 80'e yükseldiği görüldü. Öte yandan akupunktur tedavisinin, sitokin fırtınası sırasında uygulanmasının böyle bir etki yaratmadığı ifade edildi.

Çalışmayı yürüten Harvard Tıp Okulunda görevli bilim insanları, akupunkturdan etkili yanıt alabilmek için tedavinin uygulandığı yer, yoğunluk ve zamanlamanın önemli olduğuna işaret etti.

Ekibin lideri Quifu Ma, gözlemlerinin, akupunkturun doğru uygulanmaması halinde zarar verici etkilere yol açabileceğini gösterdiğini de vurguladı.

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