AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi. Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.
Ankara
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.