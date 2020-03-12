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Politika, Koronavirüs

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi. Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım/Esin Işık   | 12.03.2020
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi

Ankara

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini kaydetti.

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