'Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik'

Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli noktaya geldik

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sağlık alanında attıkları adımlar, zamanında açılan şehir hastaneleri ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sayesinde Kovid-19 salgınına karşı önemli bir noktaya geldiklerini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.05.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli noktaya geldik

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve ilçe yönetim kurulları ile telekonferansla yaptığı değerlendirmeleri paylaştı. 

İnsanoğlunun en büyük krizlerden birini yaşadığını ifade eden Kurtulmuş, krizin etkisinin bütün ülkeleri kapsadığını kaydetti.

Salgının sağlık alanında meydana getirdiği krizin yanı sıra siyasal etkiler de oluşturacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın etkin liderliğiyle Türkiye'nin almış olduğu tedbirlerin başarısı tüm dünya tarafından konuşulmaktadır. Sağlık alanında attığımız adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiamızın nitelikli olması, sağlık personelimizin fedakarca çalışmaları sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik."

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Türkiye'nin virüse karşı sıkı tedbirler aldığını anımsatan Kurtulmuş, "Sağlıkta ve ekonomide tedbirler alındı. Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirttik. Yardım isteyen ülkelere gerekli yardımları karşılıksız ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum"

Salgın sonrası yeni ve adil dünyanın kurulmasında Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına işaret eden Kurtulmuş, "Daha adil, eşitlikçi, hakkaniyetli ve paylaşımcı dünyanın nimetlerinden insanların ortak yararlanabilecekleri bir yapıya doğru gitmenin arayışları başladı. Burada Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum." görüşünü paylaştı.

Kriz sürecini siyasallaştırmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Devletimiz en başından beri, ilk andan itibaren etkin bir şekilde bu süreçte yer aldı. Zaten devlet bunun için var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Bunda kasıt sadece sağlık değil, insanları korumak, ekonomilerini korumak, sosyal dayanışmayı sağlamaktır.

Ramazan boyunca AK Parti teşkilatlarımız, gençlik ve kadın kollarımız başta olmak üzere büyük bir titizlik ve fedakarlıkla sahada yer aldı. İnsanların dertleriyle dertlenip çare olmak için çalıştılar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik'
ABD'de ilk Kovid-19 vakasının tarihi daha erken olabilir
Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sudan’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

Benzer haberler

'Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik'

'Sağlık alanında attığımız adımlar sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik'

ABD'de ilk Kovid-19 vakasının tarihi daha erken olabilir

Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Galatasaraylı futbolcu Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim
Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı

Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor